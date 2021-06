Anche il Piemonte sospende AstraZeneca per gli under 60

Il Piemonte, come del resto le altre Regioni italiane, ha sospeso in via cautelativa la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60″, anche per quanto riguarda la seconda dose.

I richiami saranno riprogrammati con l’utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione data nel corso della conferenza stampa di aggiornamento della campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico, alla presenza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Coordinatore del Cts, Prof. Franco Locatelli e il portavoce del Cts, Prof. Silvio Brusaferro.