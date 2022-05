Annullata l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia alla Refuel per l’impianto di Silvano d’Orba, avviato nel 2021 nella ex Sapsa Bedding, nella zona industriale della Caraffa. Il Tar ha accolto il ricorso depositato dalle Aree protette dell’Appenino Piemontese e dai Comuni di Lerma, Casaleggio Boiro, Rocca Grimalda e Mornese insieme al Consorzio dell’Ovada Docg, all’Associazione per la tutela della Valle del Piota e nonché da cittadini e aziende agricole. L’impianto si è installato per produrre il Css, combustibile per cementifici, trattando 140 mila t annue di rifiuti. Nel ricorso si sollevavano anche le questioni relative a odori e rumori emessi dallo stabilimento ma il Tar ha accolto solo il punto relativo alle tipologie di rifiuti da trattare. Il legale degli enti e dei cittadini ricorrenti, l’avvocato Mattia Crucioli di Genova, senatore, ha evidenziato come i rifiuti classificati con il codice CER 19.12.12 facciano parte della filiera dei rifiuti solidi urbani, per questo l’istruttoria doveva tener conto anche del Piano regionale dei rifiuti solidi urbani del Piemonte, che impone di utilizzare gli impianti di produzione di Css già nella provincia di Alessandria senza autorizzarne di nuovi. Per la Provincia, invece, Refuel è autorizzata a trattare solo rifiuti speciali. I giudici amministrativi di Torino hanno dato ragione ai ricorrenti e censurato l’ente: “Si è limitato a prendere atto delle dichiarazioni della società…senza tuttavia verificare la specifica provenienza dei rifiuti con CER 19.12.12”. Respinto invece il ricorso della Pastificio Mediterranea. Lo stabilimento alimentare della ex Moccagatta si trova di fronte alla Refuel e con i suoi legali lamentava conseguenze negative per la sua attività a causa di odori e rumori emessi dall’impianto di trattamento rifiuti. Sotto questo aspetto, l’autorizzazione provinciale è legittima: secondo gli studi effettuati dalla Refuel e condivisi con l’Arpa gli odori resterebbero nell’ambito dell’impianto senza interessare le case e le imprese vicine. Stessa conclusione per i rumori.