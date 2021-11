Il nuovo disco è alle porte ma Pietro Gandetto ha voluto dare un anticipo del nuovo lavoro con il singolo “Another planet”, uscito il 19 novembre, dove temi come il riscaldamento globale e il cambiamento climatico vengono affrontati in un brano dal sound internazionale. L’amore cantato da Pietro è anche un pretesto per sensibilizzare sul problema dell’ambiente e del futuro della Terra: “l’altro pianeta” diventa il rifugio di una storia d’amore, che sulla terra viene messa in discussione dall’incerto futuro del pianeta. Pietro Gandetto spiega:

“”Another Planet” è un brano che parla di amore, ma l’amore qui è anche un pretesto per parlare di altri temi che mi stanno molto a cuore. L’uomo sta provocando la più grande estinzione di massa della storia del pianeta con i suoi comportamenti inquinanti. È un problema che riguarda tutti e mi sentivo di scrivere un brano su questo tema”.

Pietro è anche autore del testo e della musica. Nato a Gavi ma milanese d’azione, avvocato, dal 2018 ha avviato il suo progetto cantautorale con la pubblicazione di svariati singoli. Nello stesso anno ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Nuvole sgangherate”.