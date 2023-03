Antonio Ornano sul palco del Teatro della Juta con “Se Funziona…”

“Se funziona…” è il titolo dello spettacolo fuori cartellone che andrà in scena sabato 11 marzo alle 21, al Teatro della Juta di Arquata Scrivia.

Protagonista è l’attore comico Antonio Ornano che presenterà nuovi pezzi e classici del suo repertorio, alla scoperta di vizi e virtù dell’uomo del giorno d’oggi, tra nevrosi e attimi di leggera autoanalisi.

Si tratta di un eccezionale appuntamento inserito in “Brand New”, la stagione organizzata dall’associazione culturale Commedia Community in collaborazione con il Collettivo Teatrale “Officine Gorilla”,

Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre 1972, per poi trasferirsi a Genova. Qui, all’età di 14 anni si appassiona al teatro: il padre lo porta a vedere Il malato immaginario, opera che induce il giovane adolescente a voler a tutti i costi diventare un attore. Così Antonio comincia a seguire diversi laboratori di teatro. Intanto, però, si laurea anche in Giurisprudenza, pur sapendo comunque che non sarebbe stata quella la sua strada. Antonio è nato per fare l’attore e, dopo una lunga gavetta drammatica, capisce di avere un grande talento per la comicità. Comincia così la carriera da cabarettista. Una delle sue collaborazioni che lo hanno reso conosciuto è stata quella con Zelig, nel 2016, per il quale ha portato in scena alcuni dei suoi migliori personaggi.

L’attore ha frequentato i laboratori genovesi di Zelig. Qui sono nati i suoi migliori personaggi, come il Dottor Ornano, il naturalista esperto di bestie feroci. Nel 2017/2018 ha fatto parte del cast di Colorado, condotto da Paolo Ruffini, Federica Nargi e Fabio Guabelli.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 345-0604219.

Punti vendita: Il Giardino delle idee, Via Libarna 132 Arquata Scrivia – Libreria Aut, Via Mameli 9, Gavi – Biglietteria online – https://www.diyticket.it/festivals/358/brand-new