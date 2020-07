«AperitiviAMOtortona» continua anche ad agosto e settembre

Negozi aperti e aperitivi in centro il giovedì sera per tutta l’estate, a Tortona. Visto il successo di «AperitiviAMOtortona», che ogni settimana porta in città un gran numero di persone, si è deciso di prolungarla anche ad agosto e settembre, anzichè fermarsi l’ultimo giovedì di luglio come era nei programmi iniziali.

Ai bar del centro viene abbinato, a rotazione, uno o più produttori locali, le cui eccellenze sono inserite nel menù degli aperitivi. Un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del Tortonese, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Unione Commercianti, Strada del Vino dei Colli Tortonesi e Terre Derthona. Una bella occasione per vivere il centro cittadino e apprezzare l’offerta commerciale degli esercenti, oltre a degustare le tipicità enogastronomiche della zona.

L’iniziativa, nata da un’idea di Giordana Tramarin e sviluppata in collaborazione con Terre Derthona, rappresenta il primo evento organizzato dal Comune dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle regole di sicurezza vigenti che prevedono anche la prenotazione obbligatoria dei tavoli.

Nella seduta della Giunta comunale di martedì 21 luglio è stato deciso di prolungare la manifestazione per i mesi di agosto e settembre, andando incontro alle richieste di esercenti e produttori.

«Una decisione dettata dalla necessità di restare al fianco del commercio e dei cittadini – dice il vice sindaco e assessore alle Manifestazioni, Fabio Morreale – siamo molto soddisfatti dell’esito degli eventi fin qui promossi e siamo grati ai tortonesi di essersi attenuti alle regole. Si comincia a respirare un moderato ottimismo e questa nuova programmazione in rete fra amministrazione ed esercenti sta funzionando».

Da sabato 25 luglio inoltre, avranno inizio i saldi estivi (anticipati dalla Regione rispetto alla data inizialmente prevista del 1° agosto), mentre fino a quella data, la sono state consentite le vendite promozionali, in deroga alla normativa, proprio per sostenere il commercio nella fase di ripartenza.

Info e aggiornamenti sulle serate: www.vivitortona.it.