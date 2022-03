“Il Cit tuteli il trasporto pubblico locale nei piccoli Comuni”. Il sindaco di Pasturana, Massimo Subbrero, lancia un appello alla futura proprietà del consorzio di trasporto novese, la Trotta bus, in vista dell’ingresso ufficiale come socio di maggioranza. A nome dei soci di minoranza, che sono soprattutto i piccoli Comuni della Val Lemme, chiede garanzie sul futuro del servizio. “In questa fase di evoluzione del Cit, che sembra portare ad una nuova vita il servizio del trasporto locale, evoluzione che ha visto tante energie messe in campo e dalla dirigenza del Consorzio ma anche da parte dei piccoli Comuni conduce le amministrazioni locali interessate a ribadire l’importanza del servizio. Su un territorio vasto ma molto frazionato – spiega – il poter garantire una sorta di filo di collegamento tra le varie realtà e i centri zona, in primis Novi Ligure, è senz’altro una carta vincente per dare fiato, oltre che a un servizio sociale che si identifica altresì nella qualità della vita dei cittadini, anche alle potenzialità turistiche che indubbiamente non mancano nelle nostre terre”.

Secondo Subbrero, “le aree e le valli interessate dalle linee in carico al Cit hanno necessità di poter interloquire fra loro anche tramite una mobilità più strutturata e puntuale”. Un pensiero, ricorda il sindaco di Pasturana, “condiviso da parte dei piccoli Comuni della Val Lemme, ne cito solo alcuni come Carrosio, Parodi Ligure, San Cristoforo, Francavilla Bisio, Tassarolo, Fraconalto, durante tutto il percorso di riorganizzazione del Consorzio e viene riconfermato tutt’ora”. In Val Lemme resta l’incognita di Gavi, uscito dal consorzio di trasporto nel 2020 insieme a Serravalle Scrivia e Stazzano per via delle pessime condizioni del bilancio del consorzio. Una scelta basata su pareri di tecnici e della Corte dei conti ma contestata dal Cit stesso e dagli altri soci.