Appuntamento a Montei con l’Arte

Ricomincia l’attività “reale” dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, attività che pur nelle ristrettezze del lockdown è proseguita virtualmente.

Nel periodo più drammatico della pandemia gli artisti dell’Associazione hanno comunque organizzato alcune mostre su internet e un’asta virtuale di mini-quadri per beneficenza, la cui somma è stata donata alla Caritas e alla Protezione Civile.

Ora, pur osservando le disposizioni relative al Covid-19, gli artisti tornano sul “campo”. Si riparte sabato 20 giugno da Montei, dove di terrà un workshop di fotografia e un laboratorio di pittura in plein air, tenuto dalla professoressa Maria Luisa Casaccia Gibelli e da Bruno Farinelli.

Montei è una bella località di collina situata tra Serravalle e Monterotondo, nota per i suoi vigneti e per la “Chiesa blu”, la cui edificazione risale alla metà dell’Ottocento del secolo scorso.

Per partecipare, munito di tutto l’occorrente, il ritrovo è p sabato 20 giugno alle ore 14,30 a Montei. L’iniziativa è aperta a studenti e adulti e la partecipazione e gratuita. Per la pittura l’associazione mette a disposizione alcuni cavalletti da campo, data la particolare situazione e pur avendo a disposizione ampi spazi, si richiede per motivi organizzativi munirsi anche di mascherina e di comunicare entro venerdì 19 sera la partecipazione.

Per informazioni: 3474109278 – mail: [email protected]