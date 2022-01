Arquata crea una nuova Unione montata e Voltaggio vuole seguirla. I “nuovi” enti montani nati dopo la fine delle Comunità montane decretata dalla Regione nel 2012, solo in provincia di Alessandria sono otto e, a breve si aggiungerà l’Unione in corso di creazione tra Arquata, Cabella e Fabbrica Curone. Quest’ultimi due Comuni dal primo gennaio sono usciti dalla Terre Alte, l’Unione che riunisce alcuni Comuni tra Val Curone e Val Borbera. Arquata si è resa disponibile a fare squadra essendo anch’esso un Comune montano, grazie all’acquisizione della frazione di Sottovalle da Gavi nel 2007. La distanza chilometrica che intercorre tra Arquata e i comuni di Cabella e Fabbrica, non sembra essere un ostacolo così come non lo è il fatto che Arquata non confina con gli altri due Comuni: la Regione, da questo punto di vista, ha già dato il suo assenso. I tre sindaci hanno scritto una bozza dello statuto e, una volta approvato dalla Regione, si potrà passare al voto dei Consigli comunali. Nel frattempo si sta cercando un nome al nuovo ente. Arquata punta a ottenere fondi pubblici ai quali altrimenti non può accedere se non associandosi con altri Comuni. All’operazione è interessato anche Voltaggio, che fa parte dell’Unione Val Lemme.

Un ente che, come ha già sottolineato in passato il vicesindaco di Parodi Ligure, Bruno Merlo, non sta funzionando al meglio: poche risorse e poco personale per creare i servizi associati. Così, l’Unione formata anche da Carrosio e Fraconalto è rimasta al palo, o quasi. Una posizione condivisa anche dal sindaco di Voltaggio, Giuseppe Benasso, che ha già proposto agli altri tre sindaci di passare tutti con Arquata, Comune ben più strutturato con molti dipendenti e risorse, ricevendo però, come ha riferito, una risposta negativa. Da qui l’orientamento sempre più marcato, sostenuto dalla maggioranza consiliare, a lasciare l’Unione Val Lemme per passare al nuovo ente. Per abbandonare l’Unione Val Lemme il Consiglio comunale deve votare entro il 31 marzo. Le altre Unioni montane sono la Alto Monferrato Aleramico, la Tra Langa e Alto Monferrato e la Suol d’Aleramo nell’Acquese; la Dal Tobbio al Colma tra Val Lemme e Ovadese; la Valli Borbera e Spinti, la Terre Alte, e la Valli Curone, Grue, Ossona.