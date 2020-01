Arquata Scrivia. Al Teatro della Juta le favole del territorio secondo Walter Fochesato

Nel 2010 la Biblioteca “Gaetano Poggi” di Arquata Scrivia veniva riaperta al pubblico dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Per celebrare questo anniversario, sabato 25 gennaio alle 16.30 si terrà l’incontro con il professor Walter Fochesato, uno dei massimi esperti di illustrazione e letteratura dell’infanzia: docente universitario con cattedra in Storia delle tradizioni popolari presso la Facoltà di Scienze della Formazione all’Università degli Studi di Genova, e collaboratore e redattore dell’autorevole rivista Andersen specializzata in editoria per bambini e ragazzi. In un primo tempo l’evento era previsto nell’Area Incontri in Biblioteca, ma la grande adesione ha suggerito di trasferirlo in una sede più ampia ed è stata scelto il Teatro della Juta di via Buozzi.

Walter Fochesato farà un excursus sulla funzione della fiaba e, a seguire, presenterà alcune letture tratte da “A főa do bestento”, volume scritto a quattro mani con Pino Boero nel quale ha raccolto numerose fiabe popolari della Repubblica di Genova che, vista la vastità del territorio, tocca anche fiabe delle nostre valli.

L’incontro arquatese è propedeutico a una serie di appuntamenti di formazione promossi dal Sistema Bibliotecario Tortonese, del quale fa parte la Biblioteca di Arquata. Il professor Fochesato infatti tornerà nei prossimi mesi in zona, nello specifico presso la Biblioteca di Tortona, per tenere altre due conferenze: la prima sugli albi illustrati nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, una seconda incentrata sulla figura di Rodari (nel centenario dalla nascita dell’autore) il prossimo 20 marzo.