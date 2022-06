Arquata Scrivia. La Compagnia I Gobbi in scena con il cult “Sotto a chi tocca”.

“Sotto a chi tocca” è una delle più famose commedie dialettali. Tre atti di pura risata, scritti da Luigi Orengo e Gilberto Govi. Domenica alle 21.30 sarà la compagnia teatrale “I Gobbi”, a interpretarla sul palco allestito in piazza Bertelli ad Arquata Scrivia

La trama è notissima: la cospicua eredità dello zio Nicola spetterà a chi, tra i nipoti Pittaluga, avrà un figlio maschio, in modo da garantire la continuità del cognome. Questa clausola sconvolge la vita di una famiglia della borghesia genovese, creando situazioni esilaranti che si chiudono con il classico finale a sorpresa.

L’evento, organizzato dalla Croce Verde Arquatese è a ingresso libero. Ovviamente sono gradite le offerte che saranno utilizzate per l’acquisto di una nuova autoambulanza per l’associazione.

Nel corso della serata si estrarranno i premi del concorso della Croce Verde “Il Tesseramento ti premia “.