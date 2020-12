Arquata Scrivia. “Scatole di Natale”, un dono di solidarietà   

La Pro Loco di Arquata Scrivia sta organizzando in occasione del Natale un progetto di solidarietà già attivo in altre città italiane, per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio. Il titolo dell’iniziativa è “Scatole di Natale” e, cosa metterci al suo interno, lo propongono gli stessi organizzatori, il contenuto dipenderà se si vorrà che la propria scatola arrivi a una persona adulta o a un bambino. Per tutte le tipologie di scatole si può scegliere di inserire una cosa calda, come guanti, sciarpe, cappellini, maglioni, ma anche coperte; qualcosa di goloso e non deperibile; un prodotto di bellezza: una crema, un bagno schiuma, un profumo e magari un dentifricio con lo spazzolino per i bimbi, ma anche un passatempo come libro, un gioco, matite colorate.

Il suggerimento è utilizzare una scatola rivestita con una carta a tema, decorarla e scrivere se è destinata a una donna, a un uomo o a un bimbo/a, per quest’ultime indicare anche la fascia d’età. Se gli oggetti sono piccini sarà sufficiente una scatola delle scarpe, accompagnata da un biglietto d’auguri,

“Sia la cosa calda, sia il passatempo – spiegano gli organizzatori – possono essere si seconda mano, purché in buono stato. Raccomandiamo invece che la cosa golosa e il prodotto di bellezza siano in confezioni integre. E poi il “biglietto gentile”, che forse sarà la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la scatola! Le scatole destinate ai bimbi, possono essere accompagnate da un disegno fatto da un altro bambino, questo potrebbe essere un bellissimo pensiero. Preparare una scatola in termini economici costa pochissimo, ma la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero! Ovviamente ogni persona può preparare più di una scatola e vi assicuriamo, è un’attività bellissima anche da far fare ai bambini per renderli partecipi e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati”.

Le scatola dovranno essere consegnate entro il 20 dicembre nel la sede della Pro Loco Arquatese in Piazza della Libertà ( telefonare per appuntamento al 3927561737)