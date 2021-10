Era caduto non si sa come in una vasca di recupero acque ad Arquata Scrivia e le pareti troppo alte impedivano a un malcapitato capriolo di uscire autonomamente. Fortunatamente alcune persone se ne sono accorte e hanno allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco di Alessandria distaccamento di Novi Ligure sono intervenuti e una volta raggiunto l’ animale dopo averlo immobilizzato ed imbragato sono riusciti a portarlo illeso in zona sicura. Il fatto è avvenuto oggi 27 ottobre intorno alle 13.