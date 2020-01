Arquata Scrivia. Una calza per un sorriso

Un’iniziativa benefica per donare un po’ di serenità ai bimbi ricoverati all’ospedale Gaslini. E’ la proposta della pro loco arquatese che ha organizzato una raccolta solidale di “calze della Befana” per domenica 5 gennaio dalle 12 alle 17 in piazza della libertà ad Arquata Scrivia.

Saranno poi i volontari dell’Associazione “Noi genitori di tutti” a consegnare le calze raccolte, ai bambini il giorno dell’Epifania nel reparto oncologico dell’ ospedale.

Nel pomeriggio dalle 15.30 intrattenimento e merenda per tutti i bambini intervenuti alla festa.

“Il 5 gennaio aspettiamo gradi e piccini che vorranno contribuire con un piccolo gesto alla nostra iniziativa

Lo scopo è un bambino dona una calza ad un altro bimbo”. Spiegano gli organizzatori.

Un gesto che farà felici tutti, coloro che doneranno e i bimbi meno fortunati che riceveranno la calza.