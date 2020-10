Arrestata la banda dei distributori di benzina.

Avevano “assaltato” tra giugno e agosto di quest’anno, diverse colonnine per il pagamento self service installate nelle stazioni di servizio “Q8” nelle province di Alessantria, Pavia, Torino, Cuneo, e Modena, ora i carabinieri li hanno fermati. Si tratta di tre rumeni senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, sul conto dei quali erano stati raccolti, nel corso di una prolungata indagine condotta dal Nucleo e dalle Compagnie CC di Tortona e Novi Ligure. molteplici elementi di responsabilità.

I tre malviventi sono stati arrestati il 9 ottobre a Cattolica, cittadina balneare in provincia di Rimini dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Alessandria, coadiuvati dai carabinieri locali, a seguito di un controllo, mentre si trovavano nell’area di servizio del distributore “Q8”, a bordo di un Opel Astra con targa rumena. A carico dei tre pendeva un alert di rintraccio inserito dai Carabinieri che avevano condotto le indagini avviate a seguito del ritrovamento, nella mattinata dello scorso 25 luglio, a Serravalle Scrivia, di un furgone Fiat Doblò dei Vigili del Fuoco, rubato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, da cui era stata rubata anche una pala meccanica gommata (anch’essa munita di logo e colori di istituto del Corpo), utilizzata poco dopo per assaltare la vicina stazione di rifornimento.

Gli sviluppi investigativi hanno permesso di stabilire il modus operandi dei tre malviventi che, prima facevano un sopralluogo del sito da colpire, poi rubavano un mezzo adatto ad abbattere le colonnine, mezzo che al termine dell’azione criminosa abbandonavano per poi dileguarsi con il denaro asportato. Gli assalti presso le stazioni di servizio sono state nove, per una somma contante complessiva del valore di 150.000 euro circa. Per effettuare questi raid i tre hanno rubato 10 mezzi e due auto.

Inoltre, utilizzando una Jeep Renegade rubata e usata come “ariete”; si sono impossessati di generi alimentari, per un valore complessivo di circa euro 700, presso un supermercato e infine hanno compiuto un furto di tabacchi e contante per un valore di circa 3000 euro, presso una stazione di servizio usando nuovamente la Jeep come ariete.

I carabinieri hanno individuato la base logistica del sodalizio un’ abitazione di Morciano di Romagna (RN), dove, nel corso della perquisizione hanno rinvenuto 12.000 euro circa, ritenuta provento di reato.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la destinazione del contante rubato e ad attribuire al sodalizio ulteriori reati.