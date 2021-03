Arriva ArquatAMICA, un servizio di telesoccorso

Arquata Scrivia presenta la realizzazione del progetto sociale di telesoccorso “ArquatAMICA”, rivolto soprattutto alle persone anziane e fragili. L’innovativo progetto di assistenza, realizzato in collaborazione con la Croce Verde Arquatese era in programma già lo scorso anno, ma è stato bloccato dalla pandemia.

E’ gratuito per gli ultra85ennni con ISEE inferiore a 10.000 euro e per le persone con difficoltà. L’età media di vita ha portato all’aumento di anziani che vivono soli, ma anche di persone che in età avanzata sono ancora autonome ed hanno, quindi, la necessità di un diverso tipo di assistenza a domicilio. In particolare, per rassicurare i figli ed i parenti sulle condizioni di salute dell’anziano, vengono usati i sistemi di telesoccorso e teleassistenza. Il Comune e la Croce Verde hanno messo a punto la soluzione a questo problema dotando le persone della tecnologia Beghelli. E’ un salvavita di piccole dimensioni, con un tasto da premere in caso di emergenza ed è comodo da portare in tasca come un portachiavi o con un laccetto al collo. Il dispositivo rileva anche la posizione dell’utente e si gestisce con l’APP dedicata.

Il processo di Teleassistenza prevede diversi semplici passaggi in caso di emergenza: il paziente indossa il salvavita e se ha bisogno di assistenza, preme il tasto rosso. Il Volontario della Croce Verde riceve la chiamata e, necessaria viene inviata l’ambulanza all’indirizzo del paziente, il personale decide se è necessario il ricovero del paziente. Inoltre, i volontari della Croce Verde svolgeranno un servizio di assistenza telefonica aiutando le persone nei loro bisogni fondamentali e, per chi ne ha diritto provvedendo alla consegna dei farmaci a casa. Il servizio è attivo anche al di fuori della propria abitazione.

Il sindaco Alberto Basso, l’assessore alle Politiche Sociali Nicoletta Cucinella e il Presidente della Croce Verde Armando Gotta spiegano “Siamo convinti della necessità di dare risposte concrete alle richieste socio-sanitarie dei cittadini che hanno bisogno di assistenza immediata, efficace e costante, per dare certezze in sicurezza, oggi più che mai, indispensabili. Questo nuovo servizio, assume quindi una ulteriore valenza: il sociale deve essere sostenuto con forza in ogni modo, per questo si è voluto offrire la possibilità di avere un essenziale supporto telefonico di aiuto e sostegno, puntando alla tutela del benessere psico-fisico delle persone. Presso il Comune, nell’atrio o sul sito, è possibile reperire il modulo di iscrizione con le modalità di accesso alle agevolazioni secondo le fasce ISEE e l’età, una volta compilato va riconsegnato al protocollo del Comune”.