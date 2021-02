Arriva la lotteria di Pasqua per sostenere la Croce Rossa della Val Borbera

Ritorna anche quest’anno in Val Borbera la lotteria di Pasqua organizzata per raccogliere fondi per la sezione della Croce Rossa Italiana sezione di Vignole. Come consuetudine molti esercenti si mobilitano per garantire il sostegno di questo fondamentale servizio, spesso indispensabile per salvare vite.

Ogni lotteria, mette in palio un uovo di cioccolato da 3 chili della Fabbrica Dolciaria “La Suissa” di Serravalle Scrivia. Per tentare di vincere il gigantesco uovo è necessario acquistare i numeri nei negozi valligiani che hanno aderito all’iniziativa.

In ogni esercizio pubblico, si potranno acquistare i numeri legati a una ruota nazionale.

Nell’estrazione di giovedì 1° aprile, ogni primo numero estratto delle varie ruote, consentirà la vincita di un uovo in palio, che i fortunati vincitori potranno ritirare nell’esercizio dove hanno acquistato il biglietto della lotteria.

Questo è l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa benefica:

A Cantalupo i numeri si trovano all’edicola Il Quadrifoglio, all’agraria Non ti scordar di me, e da Maura Coiffeur. A Rocchetta i biglietti sono reperibili alla Gastronomia Sale e Pepe e all’edicola Il Portico, mentre ad Albera alla macelleria Belforte e al Bar Il Ponte, a Cabella all’edicola Ilaria e alla Macelleria Renzo Repetti. In bassa valle i numeri si acquistano: a Persi alla cartoleria e giornali “Marcella”, a Borghetto, all’alimentari Sabrina, al bar ristorante 3 Scudi e al panificio Mauro Bava, infine a Vignole al bar Pink, alla tabaccheria Rita e dalla parrucchiera Colpi di Testa.