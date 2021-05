Arrivano nel centro storico di Gavi i contenitori per la nuova raccolta raccolta Porta a Porta

Inizierà nel centro storico di Gavi da lunedì 10 maggio la consegna a domicilio del kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta. Gli operatori di Gestione Ambiente, muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno i contenitori dalle 8 alle 19.30, sabato compreso. I cittadini li dovranno e firmare il modulo di consegna; il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (che sarà a pagamento dal 2021; dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella cassetta della posta un avviso con un numero di telefono, per concordare una nuova consegna a domicilio, e l’indirizzo delle sedi dove è possibile recarsi personalmente per ritirare il kit; si potrà delegare al ritiro dei contenitori un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.gestioneambiente.net o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente a Novi Ligure in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta Porta a Porta verrà comunicata in seguito.

La nuova raccolta differenziata Porta a porta inizierà invece nelle frazioni e nelle località del comprensorio di Gavi a: Fabbrica-Bettolino-Malvicina; Al Forte; Cheirasca; Alice; Lungarola; Valle; Valle Bordoni; Case Sparse; Pratolungo; Pratolungo Superiore; Boghea; Sermoria; Nebbioli; Valrossara Inferiore-Superiore; Zerbetta.

I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori, provvisti di dispositivo elettronico/TAG, secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che abbiamo consegnato a domicilio a ciascun utente.

Importante. Dal 17 al 22 maggio saranno rimossi i contenitori stradali, e dal 24 al 29 maggio saranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal Porta a Porta (i cittadini dovranno esporli su suolo pubblico, vuoti e impilati, la sera di domenica 23 maggio). Fino al 22 maggio si avrà, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, dal 24 maggio vanno esposti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Si ricorda inoltre che dal 1° maggio i cittadini di Gavi potranno accedere al Centro di raccolta di Francavilla Bisio, diventato intercomunale.

Sul sito www.gestioneambiente.net, nella sezione Le nostre attività, si possono controllare gli orari di apertura di tutti i Centri di raccolta, trovare l’elenco completo dei materiali conferibili e le modalità di accesso.