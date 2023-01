Il 29 dicembre è arrivata la conferma: la Regione ha concesso la seconda sezione per l’asilo “Principe Oddone” di Gavi. Da oggi, lunedì 9 gennaio, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24, quando i posti disponili per i bambini di Gavi e non solo saranno 58 e non più 29 come è avvenuto per questo primo anno scolastico da scuola statale. Nel 2022 il “Principe Oddone” è stato infatti salvato dalla chiusura attraverso la statizzazione voluta dagli amministratori dell’Ipab che gestiva la scuola e dal Comune. Le famiglie non devono più pagare alcuna retta di iscrizione e chi quest’anno ha dovuto iscrivere il proprio figlio altrove per carenza di posti da settembre potrà iscriverlo a Gavi in una delle due sezioni a tempo pieno, dalle 8 alle 16. L’amministrazione comunale sta cercando anche di contribuire all’avvio dell’asilo nido del Conservatorio Romano di via Mameli, gestito da un Ipab,dove i locali sono arredati da anni ma l’attività scolastica non parte. Fino a giugno le cinque famiglie che hanno fatto richiesta potranno iscrivere i figli ad Arquata grazie alla convenzione tra il Comune di Gavi e quello di Arquata, che prevede un contributo economico alle famiglie per pagare la retta.