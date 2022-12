L’asilo “Principe Oddone” di Gavi ha buone possibilità di avere una seconda sezione dal prossimo anno scolastico 2023-24. La notizia è arrivata nelle settimane scorse durante un incontro tra il Comune e la Provincia. A giugno la materna, fino ad allora gestita da un Ipab, è stata statizzata, è diventata cioè una scuola pubblica che fa riferimento all’istituto comprensivo “De Simoni” e per la quale non si paga più alcuna retta. Un’operazione che ha permesso di salvare il “Principe Oddone” dalla chiusura: a settembre è stata attivata però una sola sezione, secondo le disposizioni della Regione, causando disagi alle famiglie. Poco tempo fa la giunta, come annunciato, ha fatto richiesta della seconda sezione, della quale si farà carico dal punto di vista economico, e la Provincia ha fatto sapere che la richiesta può essere accolta dal Piano regionale riorganizzando il servizio all’interno dell’istituto comprensivo. Il Comune ha inoltre approvato il progetto di riqualificazione della centrale termica della scuola con una spesa di 30 mila euro. In precedenza il Consiglio comunale aveva approvato uno stanziamento di 33 mila euro per la sicurezza nelle aule.