Sarà aperto a breve il cantiere per il restauro e il risanamento della caserma dei carabinieri di Gavi, intervento voluto dal Comune grazie al quale l’edificio sarà anche ampliato nell’ex sede della Croce Rossa e dell’Anti incendi boschivi. In base al progetto dell’architetto Riccardo Bergaglio di Novi Ligure la caserma vedrà la messa a norma dei locali rispetto all’agibilità e alla funzionalità e saranno creati spazi in previsione di un aumento del numero dei carabinieri e dell’arrivo di personale femminile. I lavori, per circa 200 mila euro, sono stati affidati all’impresa Torre Rodolfo di Arquata Scrivia. Le amministrazioni comunali precedenti volevano vendere la caserma ai privati per abbatterla e autorizzare la costruzione di un palazzo residenziale alto come la scuola elementare. Una decisione che ha rischiato di far perdere la presenza dei carabinieri a Gavi. L’amministrazione Massa, con la variante al piano regolatore approvata lo scorso anno, ha riportato l’immobile alla precedente destinazione.