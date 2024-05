Attestato d’onore al Presidente della Cri di Vignole, Claudio Saonari.

Si è svolta sabato mattina, nel salone consigliare del Municipio di Borghetto Borbera, la cerimonia di conferimento dell’attestato d’onore a Claudio Saonari, presidente del Comitato della Croce Rossa di Vignole Borbera.

Il prestigioso riconoscimento è stato concesso dalla Federazione Internazionale dei Vigili del Fuoco Volontari e firmato dal Cavaliere Gino Gronchi, delegato mondiale delle Nazioni Europee, per l’attività che Saonari ha effettuato nelle emergenze nazionali e nelle missioni umanitarie internazionali, come quella svolta nel corso della guerra nei Balcani.

Claudio Saonari, alla presenza dei militi e dei volontari della Croce Rossa locale, del sindaco di Vignole Borbera Giuseppe Teti e del vicesindaco di Borghetto Borbera Franco Saporito, ha ringraziato visibilmente commosso, ricordando i tanti volontari che da quando è nata la Croce Rossa, 160 fa, s’impegnano per alleviare la sofferenza.