Attraverso Festival arriva a San Cristoforo con due serate d’eccezione

Prosegue con due nuovi appuntamenti il viaggio di “Attraverso festival”, la rassegna che unisce l’architettura, l’arte, il paesaggio, la musica e l’enogastronomia del Basso Pimonte, un territorio ricco di fascino.

Ad ospitare i due spettacoli è il Parco del Castello di San Cristoforo. Si inizia questa sera, giovedì 27 agosto, alle 21 con il concerto in prima nazionale di Enrico Rava, il jazzmen italiano più famoso al mondo che eseguirà insieme Francesco Bearzatti e Giovanni Guidi, altri due grandi musicisti del panorama jazz internazionale, i brani più significativi della sua lunga carriera e insieme interpreteranno nuove composizioni. Costo del biglietto 20 euro.

Il secondo appuntamento in calendario è per venerdì 28 agosto, sempre alle 21con lo scrittore, Stefano Massini in “Magari ci fosse una parola per dirlo”. La storia è ambientata in una strana officina dove si creano parole nuove, parole che nascono per raccontare gli stati d’animo più sfumati e inesplorati. A chi non è mai capitato di non trovare parole sintetiche, adatte a parlare di alcuni stati d’animo e di dover ricorrere a perifrasi? Massini ha deciso che le parole si possono anche inventare e con la sua grande capacità comunicativa, in un vortice di racconti affascinanti, disegna le sue mappe fra America e lontano Oriente, recupera Leopardi e Kafka servendosi di storie umanissime tutte vere, tutte accadute in epoche e luoghi fra i più diversi, con una sola stella polare: la potenza sempre antica e sempre nuova del racconto. Entrata 18 euro.