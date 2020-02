Le prime indiscrezioni sull’edizione 2020 dell’Attraverso Festival parlando di una serata in programma a Cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo, nel cuore del Parco omonimo, con Erri De Luca, scrittore, poeta e autore di fama mondiale. Come si legge sul sito della fondazione che porta il suo nome, De Luca, dopo la fine del suo impegno nella sinistra extraparlamentare, “tra il 1983 e il 1984 è in Tanzania volontario in un programma riguardante il servizio idrico di alcuni villaggi. Durante la guerra nei territori dell’ex Jugoslavia, negli anni ’90, è stato autista di camion di convogli umanitari. Nella primavera del ’99 è a Belgrado, stavolta da solo, durante i bombardamenti della Nato, per stare dalla parte del bersaglio”. Il suo primo romanzo, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. È anche attore teatrale. Per il suo appoggio al movimento No Tav in Val Susa nel 2013 è stato incriminato per “istigazione a commettere reati”, in seguito ad alcune interviste nelle quali sosteneva la battaglia contro l’Alta velocità: due anni dopo è stato assolto ”perché il fatto non sussiste”.

A Cascina Moglioni, poco lontano dal Sacrario della Benedicta, luogo della memoria partigiana, De Luca, per altro appassionato di alpinismo, la prossima estate sarà il protagonista di uno spettacolo dedicato al tema “Montagna e libertà”. Con lui ci sarà il Gnu Quartet, quartetto musicale composto da Raffaele Rebaudengo, Roberto Izzo, Stefano Cabrera, Francesca Rapetti, musicista di Voltaggio. La data non è ancora stata fissata così come è da definire il calendario dell’Attraverso festival 2020, che nella passata edizione ha portato in scena decine di spettacoli di musica, teatro e narrazione dalle Langhe al Monferrato fino all’Oltregiogo. Nel 2019 protagonisti sono stati, tra i tanti, Simone Cristicchi, Alessandro Barbero, Federico Buffa, Giuseppe Cederna.