“Sull’aumento dell’Imu Forza Italia è contraria”. Lo ha detto a margine della seduta della Commissione Bilancio di ieri, 24 agosto, l’ex consigliere comunale Maria Rosa Porta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Fi. La seduta era stata convocata, come è noto, dopo che giovedì scorso il Consiglio comunale era stato sciolto dal presidente Oscar Poletto (Fi) accogliendo le rimostranze delle opposizioni sul tardivo deposito delle delibere da discutere. Fra queste, l’incremento dell’Imu dal 5,6 al 7,6 per mille per le abitazioni a canone agevolato. L’assemblea avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione e la decisione dell’esponente forzista ha fatto infuriare la Lega durante la seduta. Lega che ieri, in Commissione, ha aperta alla possibilità di rivedere la decisione della giunta Cabella in vista della prossima seduta del Consiglio comunale, proposta lanciata dal Pd e appoggiata dai 5 stelle con un emendamento.

In caso contrario, gli esponenti della maggioranza che fanno capo a Forza Italia voterebbero no, secondo quanto dichiarato da Maria Rosa Porta: “Proprio perché il movimento femminile ha a cuore in modo particolare la famiglia e le difficoltà che questa sta affrontando in questo periodo post covid, auspico che l’amministrazione di centrodestra di cui facciamo parte torni indietro sulle sue scelte ed eviti di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Forza Italia da sempre è stata contraria all’applicazione di balzelli. Accolgo con favore l’apertura del capogruppo della Lega e auspico che i consiglieri di Fi siano determinanti per evitare il peggio”.