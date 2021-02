A Rigoroso addirittura sono arrivate due linee, Sottovalle e Varinella invece potrebbero rimanere senza fibra ottica. Il caos tra aziende private e Stato per eliminare il digital divide ha portato a paradossi senza senso nel territorio di Arquata Scrivia. Tim nelle scorse settimane ha annunciato l’arrivo, entro il 2025, la banda ultralarga ad altissima capacità, 1 Giga di velocità, contro i 100-200 mega della banda ultra larga, in dieci Comuni della Provincia: Alessandria, Acqui Terme, Belforte Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tortona, Valenza e Arquata Scrivia, per l’appunto. Il fatto è che in tante realtà manca ancora la banda ultra larga da 200 Mega e che, come si diceva, rischia di non arrivare neppure da parte dello Stato con la società Oper Fiber.

“In paese – spiegano il sindaco, Alberto Basso, e i tecnici comunali – siamo coperti ma ci sono problemi per le frazioni. A Rigoroso, per esempio, pur essendo già coperta dalla fibra della banda ultra larga di Tim, Open Fiber ha portato lo stesso la sua linea. Sono invece rimaste scoperte Sottovalle e Varinella. In quest’ultimo caso, Open Fiber non è intervenuta poiché sostiene sia già coperta da Telecom, ma così non è”. Il divario digitale rischia così di ampliarsi sempre di più tra centro e periferia, al di là di tante buone intenzioni e altrettanti annunci.