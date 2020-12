I vigili del fuoco di Novi Ligure hanno impiegato due ore per spegnere l’incendio scoppiato alle 15 di oggi, 30 dicembre, in un appartamento di Basaluzzo.

Insieme a una squadra del Comando di Alessandria ed all’autobotte, hanno domato le fiamme scoppiate per cause ancora in fase di accertamento

Non si riscontrano danni a persone ma solamente danni da fumo e calore in alcuni locali dell’abitazione.

Sul posto era presente anche una pattuglia di Carabinieri.