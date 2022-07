Ciclisti e motociclisti a rischio a causa delle pessime condizioni del fondo del guado sul Gorzente a Bosio, lungo la strada provinciale 165 per Capanne di Marcarolo. Da tempo, dal cemento armato del guado, in condizioni pessime, spunta il ferro. La strada, soprattutto in primavera e in estate, è molto frequentata dai turisti poiché si trova all’interno del Parco Capanne di Marcarolo e nei pressi del guado in tanti vanno fare il bagno nel Gorzente. Un percorso che dal passo degli Eremiti, sotto il monte Tobbio, fino a Capanne è pieno di curve ed è in condizioni pessime anche rispetto all’asfalto, con vere e proprie voragini che mettono a repentaglio la sicurezza dei ciclisti in particolare. Arrivati sul guado, si rischia infine di forare le gomme, il tutto nel bel mezzo della stagione turistica. La Provincia fa sapere che per il guado il rifacimento del fondo in cemento dovrebbe essere imminente. Per le buche si attendono i soldi.