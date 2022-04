Bruno Morchio e Arianna Destito Maffeo ospiti del circolo di lettura Aldebaran.

Lo scrittore Bruno Morchio questa sera, 22 aprile, alle 21, sarà ospite del circolo Aldebaran di Gavi. In piazza Dante, nella sede dell’associazione Fuoriclasse, l’autore sarà accompagnato dalla moglie, Arianna Destito Maffeo, anche lei scrittrice, autrice del romanzo “Un gelido inverno in viale Bligny” e titolare del blog letterario “Themeltinpop.it”. Morchio, genovese come la moglie, figlio di un sindacalista originario di Ovada, ha lavorato come psicologo in un consultorio familiare pubblico e si è dedicato alla scrittura inventando il personaggio di Bacci Pagano, investigatore genovese protagonista di tanti racconti “noir mediterraneo” ambientati nel centro storico di Genova, pubblicati prima dalla casa editrice Fratelli Frilli e poi da Garzanti, tradotti anche all’estero