A chi non piace il Natale? Forse solo a lui, Ebenezer Scrooge!

Il regista Luca Zilovich mette in scena al Tetro della Juta di Arquata Scrivia, martedì 21 dicembre alle 21, lo spettacolo “Buon Natale Signor Scrooge”, ispirato a “Racconto di Natale” di Charles Dickens, ma letto in modo diverso.

Ogni anno a Natale ci raccontano questa storia, ma ogni anno, si dimenticano di due personaggi: Ed e Charlie. I due sono i benefattori che all’inizio chiedono aiuto al protagonista, Ebenise Scrooge, ma, dopo essere stati cacciati malamente, decidono di vendicarsi travestendosi da fantasmi e facendo prendere un bel colpo al vecchio spilorcio.

Il famoso classico natalizio inglese, prende così nuova vita grazie all’uso di marotte e pupazzi, e contamina la storia classica ad un divertimento tutto nuovo.

Testo e regia sono di Luca Zilovich, che rivisita il testo immaginandosi uno spin off della storia di Dickens. In scena Pietro Acerbi, Linda Morando, Riccardo Massone e Alessia Pignatelli, i componenti della giovane compagnia Intro/Estro, che nasce da un progetto di formazione dell’Accademia della Juta.

L’Accademia, affiancata ai corsi di teatro, garantisce un’esperienza di palco vera, che dà la possibilità di misurarsi con vari aspetti del lavoro teatrale, da quello più artistico a quello più organizzativo e che supera il normale saggio. Il progetto, nato due anni fa, ha visto la luce solo la scorsa estate a causa della pandemia, e Buon Natale Signor Scrooge è la seconda produzione di questi giovani attori che continuano il loro percorso di formazione al Teatro della Juta.

Un appuntamento natalizio per tutta la famiglia e soprattutto per ragazzi dai 6 agli 11 anni. L’accesso in sala per gli spettatori è consentito solo con green-pass in corso di validità. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione via mail [email protected] o telefonica al numero 345.0604219. Info: [email protected]; www.accademiadellajuta.it; telefono 345.0604219.

Il Teatro della Juta sarà lieto di festeggiare il Natale con i suoi spettatori al termine dello spettacolo con un brindisi natalizio insieme agli attori della compagnia.