Cabella fa battere il cuore,  seconda edizione

E’ in calendario per sabato 24 Luglio la seconda edizione della manifestazione “Cabella fa battere il cuore”, giornata dedicata alla salute e alla prevenzione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Roba da Streije.

E’ un appuntamento pensato per sensibilizzare la popolazione in particolare della Val Borbera e in generale dei viaggiatori e villeggianti presenti sul territorio, sull’importanza della prevenzione e sulla conoscenza delle manovre salvavita di base. Quest’anno l’offerta si amplia con la collaborazione della Lega Italiana Lotta ai Tumori che metterà a disposizione un punto informativo e due specialisti con la possibilità di visite mediche per la prevenzione dei tumori della pelle. Sono disponibili inoltre altri due specialisti, un senologo e un urologo che effettueranno visite gratuite. L’allestimento previsto, è all’interno dei giardini di Piazza della Vittoria, con l’ausilio del camper per visite messo a disposizione dall’associazione “Promozione e Salute a Kmzero”.

Nei giardini ci saranno tre point : uno stand informativo a cura della LILT e due per la dimostrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Questi ultimi permetteranno a chiunque di potersi esercitarsi con le manovre rianimatorie grazie a manichini ( uno per adulti e uno pediatrico) e di confrontarsi con infermieri e volontari esperti sulle manovre da effettuare in casi particolari, come per esempio l’ingestione di corpi estranei o le difficoltà respiratorie. Si parlerà anche delle corrette modalità per allertare i soccorsi per le chiamate al sistema di emergenza, a cura della Croce Rossa Italiana, Comitato di Vignole Borbera e dell’Associazione Aniarti , Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica.

Infine, tre incontri focus aperti al pubblico, sulla prevenzione con gli specialisti: alle 10,30 melanomi e tumori della pelle, alle 11,30 Papilloma virus, alle 18 tumore al seno. Le prenotazioni alle visite gratuite sono effettuabili al numero 3475152174.