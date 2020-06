Cabella Ligure. Trovato privo di vita il deltaplanista disperso ieri

Una giornata di libertà nei cieli della Val Borbera. Era questo l’intendo del deltaplanista che ieri pomeriggio si stava recando sulle alture di Pobbio nei pressi di Cabella Ligure per compiere un volo con il suo deltaplano. Poco prima di raggiungere in auto il luogo del lancio, l’uomo, 62 anni, ha perso il controllo del suo fuoristrada ed è precipitato in dirupo. Era però riuscito a lanciare l’allarme. Le ricerche sono iniziate immediatamente, purtroppo l’uomo è stato individuato solo questa mattina, purtroppo privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri di Cabella Ligure e 118, l’Aib , i sanitari del 118.

