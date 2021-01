Cabella Ligure. Accende la stufa e s’incendia la cucina

Un incidente domestico che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Questa mattina A.B, pensionato 85enne di Cabella Ligure, nell’accendere la stufa a legna collocata nella sua cucina, non si è accorto che una scintilla è schizzata su un giornale che a preso fuoco alimentando una piccola fiamma, che si è poi propagata alle tende. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la stanza, incendiando la cucina. Il giovane nipote che in quel momento era al piano di sopra ha sentito il trambusto ed è sceso, aprendo la porta della cucina è stato investito dal fumo. Nel frattempo l’uomo nel tentativo disperato di aprire la finestra, ha rotto un vetro e si è ferito in modo non grave.

L’incendio fortunatamente si è sviluppato all’esterno, risparmiando così il resto della casa, ma bruciando anche la tenda solare del patio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Novi Ligure, l’ambulanza della Croce Rossa di Vignole e l’elisoccorso del 118.

Il ragazzo è stato trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Novi ligure, dove sono in corso accertamenti, ma pare che non abbia riportato conseguenze gravi, mentre il nonno è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in elicottero, neppure lui è in pericolo di vita.