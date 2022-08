Cabella Ligure conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Edoardo Fantino

Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Banca Passadore, presidente sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Genova, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Edoardo Fantino, vanta molte cariche, riconoscimenti ed è stato insignito di molti premi.

Edoardo Fantino è nato a Camogli, ha studiato Giurisprudenza all’Università di Genova, dove attualmente vive, ma non ha mai dimenticato le sue origini valborberine e soprattutto il paese della sua famiglia materna, Cabella Ligure al quale ha dedicato tante attenzioni.

Per questo il Consiglio comunale di Cabella Ligure ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria. La cerimonia di conferimento si terrà sabato 20 agosto alle 11.30, nella centrale piazzetta Repetti.

Alla presenza di autorità civili e militari la sindaca, Roberta Daglio, consegnerà all’illustre nuovo concittadino la pergamena, dopo aver firmato insieme a lui l’Albo dei cittadini onorari ed aver letto pubblicamente le seguenti motivazioni con le quali il Consiglio Comunale ha conferito l’onorificenza:

“Per aver contribuito alla crescita ed allo sviluppo territoriale del nostro Comune, sia pubblicamente a livello turistico che singolarmente, sostenendo l’occupazione locale e dimostrando vicinanza alle aziende del territorio;

per il suo costante interesse nel valorizzare il paese: grazie al suo tramite Cabella Ligure ha potuto ospitare negli anni grandi nomi a livello nazionale nel campo della finanza, del giornalismo e della cultura, ottenendo un riscontro positivo in termini di visibilità e di pubblico che ha portato a far conoscere il nostro paese in tutta l’Italia;

per l’impegno e l’entusiasmo profuso nella sponsorizzazione delle più importanti manifestazioni che si sono succedute negli anni nonché della locale squadra di calcio, sia personalmente che attraverso l’Istituto bancario che dirige;

per il suo curriculum vitae nel quale, oltre a titoli ed onorificenze conseguiti nel corso di una brillante carriera che lo ha portato ai massimi vertici della finanza italiana, è intrinseco, per tutti coloro che lo conoscono e lo stimano da molti anni, l’affetto verso la nostra comunità che ha sempre considerato anche sua”.

Dopo i ringraziamenti di rito la cerimonia proseguirà con gli interventi di alcune personalità del mondo della politica e dello spettacolo che a vario titolo desiderano manifestare la propria vicinanza al nuovo cittadino onorario di Cabella Ligure in questo giorno di festa per l’intero paese.