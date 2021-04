Campagna anti-Covid.  In Val Borbera aprono i Centri Vaccinali Comunali  

Sono tre i Centri Vaccinali Comunali Temporanei Emergenziali in Val Borbera: Cabella Ligure, Vignole Borbera e Borghetto Borbera . Questi tre Comuni hanno messo a disposizione dei medici di famiglia, locali idonei allo scopo per vaccinare i loro pazienti.

Si comincia già domani con gli over 70 in alta Val Borbera, dove a Cabella Ligure si vaccina all’interno del Municipio il martedì, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 19.

Per questa settimana però il giorno utile per vaccinarsi all’interno degli spazi comunali sarà solamente domani, martedì 27 aprile; giovedì invece saranno concluse le vaccinazioni a domicilio agli over 80, sabato si salta perché è il 1 maggio. Tutto come previsto per le prossime settimane, quando ogni giorno utile saranno inoculate circa 20 dosi. A somministrare il vaccino sarà il dottor Daglio coadiuvato da personale infermieristico. Chi ha fatto richiesta al proprio medico sarà contatto per stabilire l’appuntamento vaccinale.

Anche a Vignole Borbera è tutto pronto per i vaccini. Qui saranno due i medici di famiglia a somministrare i vaccini ogni martedì per tutta la giornata, dalle 8 alle 19. Lo spazio messo a disposizione dal Comune si trova all’interno del Palazzetto dello Sport.

I vaccini sono sicuri ma tuttavia resta l’obbligatorietà della presenza di un’ambulanza. Sia a Cabella, sia a Vignole sarà a disposizione un equipaggio che la Croce Rossa mette a disposizione. Volontari della Croce Rossa dell’Alta Val Borbera e di Vignole saranno anche presenti per dare supporto adeguato procedendo alla rilevazione della temperatura. Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, che è obbligatorio indossare correttamente la mascherina.

Situazione diversa a Borghetto Borbera, dove il Comune ha destinato al Centro Vaccinale il salone del Centro fieristico ma, come spiega il sindaco Enrico Bussalino, non sono ancora stati risolti alcuni problemi logistici. Comunque i medici di base hanno già dato la loro disponibilità. Naturalmente non c’è ancora un calendario per le somministrazioni dei vaccini.