Cantalupo Ligure festeggia la sua patrona, la Madonna del Carmine.

La sua memoria liturgica è fissata al 16 luglio ma, Cantalupo Ligure, la sua Patrona, la Madonna del Carmine, la festeggia la domenica successiva alla data segnata sul calendario dei santi. Quest’anno la Madonna del Carmine, chiamata anche del Carmelo si celebra domenica 17 luglio.

I riti religiosi iniziano con la consueta Messa delle 11.30, nella chiesa parrocchiale. La seconda Messa sarà celebrata da don Jairo alle 17,30 al termine, la statua della Madonna del Carmine sarà accompagnata in processione per le vie del paese.

La festa laica prevede una serata di musica live. Gli amanti degli oggetti unici, potranno trovare quello che cercano sulle bancarelle di artigianato locale allestite sulla strada del lago. Al mercatino sarà presente lo stand del Rifugio Martini. Da tanti anni i volontari si occupano con amore di animali abbandonati o randagi. I volontari intervengono nelle situazioni di emergenza e di degrado sanitario e ambientale, che si possono verificare in caso di elevato numero di randagi, provvedendo alle sterilizzazioni, ma anche alla cura dei mici, qualora ne avessero necessità. Combattere il randagismo per contenere le colonie feline è essenziale, ma per farlo servono fondi. Aiutiamoli per quello che possiamo.

(Foto: Massimo Sorlino)