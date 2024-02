Il cantiere per l’allargamento della strada provinciale 160 a Carrosio è ripartito ma il Cociv non dice nulla sui lavori sulla frana verso il Lemme e nemmeno sui tempi per la conclusione degli interventi, avviati nel 2017. Dalla scorsa settimana sono presenti un escavatore e alcuni operai che lavorano nell’area di fronte alla parte di muro realizzata di recente. Resta ovviamente in vigore il senso unico alternato che da circa 7 anni è diventato un tormento per gli automobilisti della val Lemme, costretti ad “ammirare” un cantiere rimasto fermo per lunghi periodi. L’ultima a partire da agosto dello scorso anno: dopo le ferie non si è presentato più nessuno, fino alla scorsa settimana. Al Cociv è stato chiesto quali interventi devono ancora essere eseguiti e con quali tempi, in particolare sulla frana che si affaccia sul burrone verso il torrente Lemme che allarma molti cittadini e quando potrà tornare regolare il traffico, eliminando il semaforo. Risposta: “Gli interventi di adeguamento ed ammodernamento sono in corso dal febbraio 2024 e le attività si articoleranno con una successione di fasi esecutive che consentiranno di mantenere in esercizio il traffico”.