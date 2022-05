Non c’è una data per l’apertura del nuovo ponte sull’Albedosa, a Capriata d’Orba, lungo la strada provinciale Novi-Ovada. La Provincia ha dovuto rinviare nuovamente il taglio del nastro come era già successo a febbraio. La causa è la difficoltà nel reperire i materiali, situazione comune a tanti cantieri. Il ponte era stato distrutto dalla piena dell’Albedosa nell’autunno del 2019, durante l’ultima alluvione. All’inizio del 2020 è stata aperta la viabilità alternativa a monte e il cantiere è stato avviato lo scorso anno dopo l’assegnazione dell’appalto alla Simco di Cuorgné, gruppo Mattioda, con una spesa di oltre 1 milione di euro. Si attende il varo delle travi e la realizzazione della soletta. La data di maggio prevista per l’apertura è saltata e la Provincia al momento deve rivedere il cronoprogramma.