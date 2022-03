Nel corrente anno scolastico l’istituto comprensivo “De Simoni” di Gavi ha aderito a un programma di formazione per docenti e studenti della rete MAB Italia che, in linea con gli obbiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuove la diffusione di metodologie didattiche innovative e in particolare di quella MAB. “Il MAB – spiegano dal “De Simoni” – è un laboratorio di mappatura collettiva e partecipata di uno o più luoghi, in cui i dati percettivi vengono integrati con le conoscenze culturali di un territorio per sviluppare nei ragazzi lo spirito critico e la capacità di osservazione. Questo laboratorio ha permesso di intraprendere un percorso di ricerca interiore che ha saputo integrare in modo armonico i dati percettivi e la soggettività del singolo con il paesaggio mappato, ovvero Capriata d’Orba, che è stato il nostro luogo di indagine.

Il fine ultimo ma non meno importante di questo percorso è stato stimolare nei giovani adulti del futuro un senso di appartenenza e capacità di cogliere il senso estetico del proprio territorio al fine di prendersene cura”. Il laboratorio, essendo un format, prevedeva un lavoro a squadre: la classe 1^ D di Capriata ha partecipato a questo progetto ed è stata divisa in due team; dopo una votazione interna è stato selezionato il progetto migliore che ha partecipato al concorso regionale di sottorete (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) portandosi a casa la vittoria. Ora si attende la fase nazionale. “Grazie a questo progetto Capriata e il suo territorio saranno portati all’attenzione nazionale – dichiara la dirigente scolastica Sabrina Caneva –. Davvero una grande soddisfazione, non solo per il brillante risultato ma soprattutto per il bel percorso che i nostri ragazzi hanno fatto grazie a questa opportunità. I migliori complimenti alla professoressa Elisa Patrizia Chiapponi che si è impegnata sul progetto e ai bravissimi ragazzi della classe 1^ D”