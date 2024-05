Carabinieri: 10mila euro di sanzioni e droga sequestrata

Servizio coordinato di controllo straordinario del territorio dei carabinieri novesi, con l’ausilio di NIL e del NAS di Alessandria, nella tarda serata di ieri, 10 maggio. I carabinieri hanno proceduto a numerosi controlli lungo le arterie della giurisdizione, per le vie del centro di Novi e Gavi e ai locali ed esercizi commerciali.

Una guida in stato di ebbrezza, una resistenza a Pubblico Ufficiale e quattro segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti si aggiungono alle sanzioni amministrative dei reparti speciali impiegati, che ammontano complessivamente a 10.000 euro, per mancanza di documentazione relativa alle norme igienico sanitarie e violazioni amministrative per irregolarità relative ai rapporti di lavoro subordinato. 106 le persone controllate, 30 i mezzi e 3 gli esercizi pubblici; diversi grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, fra hashish, marijuana e cocaina.