Carlo Cottarelli ospite della rassegna “Cabella incontra…”

Carlo Cottarelli avrebbe dovuto essere ospite lo scorso anno della rassegna “Cabella incontra…”, poi le elezioni anticipate che lo vedevano coinvolto, ha impedito la sua presenza. Ora, libero da impegni politici sarà al Palavittoria a Cabella Ligure sabato 12 agosto alle 18.

In quell’occasione, Cottarelli, economista di fama internazionale, presenterà il suo nuovo libro “Chimere sogni e fallimenti dell’economia”. Rispondendo alle domande del giornalista Silvano Balestreri, a lungo firma del “Secolo XIX” ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, Cottarelli spiegherà i grandi sogni ed i fallimenti dell’economia, dalle criptovalute alla finanza, passando per acute riflessioni sul mondo del lavoro ed argomenti di strettissima attualità come il surriscaldamento globale. In sala sarà presente anche la Libreria Feltrinelli, casa editrice del libro, presso la quale chi lo desidera potrà acquistare una copia del volume e farla firmare dall’autore.