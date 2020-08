La squadra di Carlo Massa è pronta ed è la prima a presentarsi agli elettori di Gavi che il 20 e 21 settembre sceglieranno il nuovo sindaco dopo la tempesta politico-giudiziaria di inizio anno. Massa, medico di famiglia settantenne vicino alla pensione, guiderà SìAmoGavi con l’obiettivo di togliere la guida del Comune a Nicoletta Albano, al potere da venticinque anni grazie ai metodi che tutti conoscono, esemplificati nella vicenda delle dimissioni di Rita Semino e delle indagini per concussione nei confronti della stessa Albano, insieme al capo dell’ufficio tecnico, Pier Paolo Bagnasco, all’ex segretaria comunale Giovanna Sutera e al consigliere di maggioranza uscente Eugenio Rabbia,indagati anche per altri reati. Proprio la Semino, 86 anni, ex operaia del calzificio Morasso, sindacalista Cisl per oltre cinquant’anni, è passata con Massa. Con loro Valerio Alfonso, 69 anni, fondatore della Prisma Impianti di Basaluzzo, creatore del Sentiero della Val Lemme, sulla carta futuro vicesindaco in caso di vittoria, e un altro imprenditore, Giacomo Lolaico, 40 anni, presidente della Gaviese che di recente ha permesso, dopo anni, la riaccensione dell’illuminazione artistica del Forte eseguendo e pagando i lavori.

Nella squadra anche Alberto Gastaldo, 45 anni, titolare della gelateria Bar Matteo; Monica Dameri, 53 anni, titolare di un B&B, impegnata nell’ambiente della didattica sportiva a partire dalla Scuola Calcio di Carrosio; Gianluca Griffò, 44 anni, dipendente della Campari di Novi Ligure e cultore della cultura locale; Mario Compareti, 60 anni, insegnante a Voghera e capogruppo di opposizione uscente nonché impegnato nella Fondazione Padre Rossi; Gabriele Pallavicino, 22 anni, laureato in interior design. Per le frazioni e le località, Renato Zunino, 61 anni, della borgata di Alice, dipendente della Società Autostrade ed ex colonna della Gaviese; Davide Persegona, 45 anni, residente a Pratolungo, dirigente della Tre Colli di Carrosio; Carla Poggi, 68 anni, di Monterotondo, ex insegnante della scuola media di Gavi; Francesca Regoli, 49 anni, di Nebbioli, restauratore di beni culturali. Le liste vanno presentate in municipio dalle 8 alle 20 di domani, venerdì 21 agosto, e dalle 8 alle 12 di sabato. Quasi sicuramente saranno due: l’ipotesi della terza lista avanzata dall’avvocato Francesco Arecco sembra allontanarsi. Albano sta invece ultimando la sua squadra: non è sicuro che sia lei il candidato sindaco.