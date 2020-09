“Venite in piazza e confrontiamoci apertamente”. Carlo Massa, candidato sindaco a Gavi e i candidati della lista SìAmoGavi, lanciano la sfida all’avversaria, Nicoletta Albano, e alla sua Gavi nel cuore. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, alle 21, in piazza Roma, a poche ore dalla fine della campagna elettorale. In questi ultimi giorni si è infatti parlato tutt’altro, soprattutto da una parte, che di programmi, come dimostra la lettera inviata dalla Albano alle famiglie, tutta incentrata sugli attacchi e sulle accuse all’ex sindaco Rita Semino, sul “fango” che sarebbe arrivato dai giornali e dalle inchieste della Procura di Alessandria, che vedono Albano indagata per concussione e peculato. Sono anche circolate lettere anonime dove si lanciano pesanti accuse contro i candidati della lista Gavi nel cuore. Non solo: sono numerosi i volantini, anch’essi anonimi, affissi in paese e non solo che recitano “Nicoletta Albano disonore di Gavi”. Situazioni dalle quali Carlo Massa ha deciso di prendere le distanze: “Qualche settimana fa è comparso in Gavi un foglio in cui la nostra avversaria politica veniva denigrata per la sua gestione amministrativa.

Lo ammetto, non ci avevamo dato peso considerandolo una goliardìa estiva. Non è la prima volta che succede, chi ha buona memoria ricorderà lo stesso tipo dissenso alle tornate elettorali precedenti quando foglietti simili avevano fatto la loro comparsa, appiccicati agli alberi. Questo genere di atti – spiega- non ci appartiene e ne rifiutiamo le modalità. Riteniamo che il confronto debba essere sempre sui contenuti di programma, sulle priorità dei gaviesi, sulle vere necessità del nostro territorio, un confronto aperto e leale da entrambe le parti. Insinuazioni, illazioni e mistificazioni sui candidati, siano esse a mezzo social, stampa o manifestini sono da condannare senza se e senza ma”. Queste “pasquinate”, sostiene il candidato sindaco, “sono il sintomo del malcontento di alcuni, forse troppo impauriti per esporsi pubblicamente.

All’autore o agli autori porgiamo l’invito di incontrarci venerdì 18 settembre in Piazza Roma, a partire dalle 21, per capire insieme cosa serve per migliorare davvero la nostra Gavi”. Massa rivolge quindi lo stesso invito alla lista Gavi nel cuore: “Venite in piazza e confrontiamoci apertamente, non abbiamo bisogno di nasconderci dietro azioni anonime per portare avanti la nostra idea di Gavi. Vi aspettiamo lealmente”. Ora tocca ad Albano e alla sua squadra accettare o meno la sfida. Lo faranno?