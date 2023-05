È tutto pronto per la terza edizione del Festival itinerante di musiche, luoghi e tradizioni Appennino Futuro Remoto, tra i vincitori del bando Borghi Storici finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR. Un progetto valutato molto positivamente dal MIC, che lo ha posizionato al sesto posto in Italia su un totale di 1800 domande. L’iniziativa rappresenta una grande opportunità e allo stesso tempo una sfida, visto l’obiettivo principale di migliorare lo sviluppo socio-economico del vasto territorio compreso all’interno del Comune di Carrega Ligure. Si parte sabato 20 maggio nella frazione di Magioncalda, dove è stato restaurato uno dei mulini ad acqua della valle. Un’occasione per ricordare al meglio la prima delle due giornate europee dedicate ai mulini storici. Il paese, con le sue piazzette e i suoi prati, sarà il palcoscenico naturale di un appuntamento dal titolo “Terra, Grano, Acqua”, ricco di eventi che permetteranno di far scoprire e valorizzare al meglio un luogo bellissimo. L’inaugurazione è in programma alle 11,30 con la messa in funzione e la visita della struttura. Tra i numerosi laboratori ai quali partecipare, per bambini e adulti, ci sono quello di panificazione con Irene Calamante, di ance doppie da piffero con Marion Rehinard, di pirografia con Flavia Concari e strumenti musicali realizzati con le piante del luogo con Ettore Losini.

Seguirà un pranzo con un contorno speciale di canti intorno al tavolo, premessa ideale per due concerti con musicisti di alto livello come i Musetta. La formazione è composta da Ettore Losini Bani e Alessandro Losini al piffero, Marion Rehinard alla musa e Davide Balletti alla fisarmonica. A seguire, tocca a “Musiche dal mondo” con Elisa Dal Corso, voce e fisarmonica, e Julyo Fortunato, chitarra e fisarmonica. I presenti potranno cimentarsi pure nei giochi di ruolo guidati da Ruben Franceschi e Simone Damonte. Per ogni evento del Festival sono in programma anche escursioni guidate e percorsi in e-bike gratuite con obbligo di prenotazione ([email protected] – partenza ore 9,30 da Vegni) e percorsi in e-bike (affitto bike [email protected] – partenza ore 9 da Vegni). Per raggiungere Magioncalda, a causa della presenza di una frana sulla SP 147, si deve percorrere la viabilità ligure lungo la SP 16.

Luca Silvestri, sindaco di Carrega Ligure: “Ci auguriamo che questi appuntamenti stimolino le persone a scoprire il nostro territorio anche al di fuori del classico periodo festivo di agosto. L’obiettivo del bando è contrastare lo spopolamento, per far sì che Carrega si popoli non solamente due settimane all’anno ma che l’affluenza aumenti anche nel corso degli altri mesi. Vogliamo creare nuove sinergie economiche per fare in modo che in futuro qualcuno possa venire qui ad aprire la propria attività. Per il progetto dell’albergo diffuso, la chiusura dei lavori è prevista nel 2025. La presenza di Maurizio Lastrico del 22 luglio, proprio come quella dei Modena City Ramblers lo scorso anno, serve per dare visibilità e per porre l’accento sul problema della frana che ci condiziona ormai da troppo tempo”. Direttore artistico del festival, che comprende altre date, è Laura Parodi. Per informazioni sulle modalità di partecipazione: tel. 377-2748023; [email protected], www.appenninofuturoremoto.it