Carrega Ligure va al voto per eleggere il nuovo sindaco, che non sarà sicuramente Marco Guerrini. Il primo cittadino eletto nel 2015, promotore, tra l’altro, del Parco dell’Alta Val Borbera, sarà comunque nella lista che intende proseguire il lavoro della maggioranza uscente. Il candidato sindaco è Luca Silvestri, 30 anni, presidente del Consorzio rurale di Magioncalda che, insieme al Comune e grazie ai fondi europei e a tanto lavoro, è riuscito a recuperare l’antico mulino della frazione.

Silvestri è anche tra i promotori della candidatura degli antichi essicatoi dei Casoni dei Risciotti a Luogo del Cuore del Fai. Con lui, nella lista “Tradizione Futuro in Cariega”, ci sono Valentina Bozzini, Gianni Chiesa, Andrea Chinotto, Fausto Crosetti, Franco Crosetti, Marco Guerrini, Fabio Merlo, Silvana Terragno ed Enrico Bozzini. L’altra lista, “Insieme per Carrega”, presentata anche per evitare il commissariamento per il mancato raggiungimento del quorum del 51% degli elettori per via dei tanti residenti all’estero, sarà guidata da Gianni Bavoso, 60 anni, consigliere uscente.

I candidati al Consiglio comunale sono: Guido Gozzano, Renato Crosetti, Valeria Crosetti, Serena Marzani, Silvia Maria Chiesa, Luciano Chiesa, Marco Bozzini, Tiziana Servadio. Si voterà il 20 e 21 settembre.