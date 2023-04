Sarà una protesta all’insegna della buona cucina e della musica quella in programma lunedì 1° maggio a Carrega Ligure, a ridosso della frana che da un anno blocca la strada provinciale 147, unico accesso al paese dalla Val Borbera e dalla provincia di Alessandria. Una situazione che si è protratta davvero per troppo tempo per gli abitanti del Comune valborberino, costretti a scendere in Liguria per arrivare in Piemonte. L’enorme frana è caduta nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2022 e solo adesso si attende l’apertura del cantiere che, in sei mesi, sulla carta, permetterà la riapertura della provinciale ma solo per gli automezzi di emergenza, come ambulanze e vigili del fuoco. Un progetto da 750 mila euro, finanziato con 700 mila euro dalla Regione e con 50 mila euro dalla Provincia, che sta per appaltare i lavori. Per altro, il cantiere partirà in ritardo, seppure di poco, poiché il bando di gara è stato annullato per un errore e ripubblicato. Lunedì i partecipanti alla protesta si daranno appuntamento alle 11 a Carrega, nel piazzale della chiesa, per dirigersi poi a Connio, verso la frana. Dall’altro lato della provinciale, il ritrovo sarà al ponte per Cartasegna alla stessa ora. Dopodiché, cortei fino alla frana dove è in programma un doppio “Pranzo sulla provinciale”. Per l’evento a Connio serve la prenotazione ([email protected]), a valle è in programma un pranzo al sacco. A seguire, canti e balli tradizionali.