“Mi rivolgo a imprese, amministratori e associazioni del territorio. Ci serve aiuto per poter iniziare i campionati il 3 ottobre. Abbiamo già speso 1.800 euro per l’iscrizione e rischiamo che tutto venga vanificato”. Il presidente del Carrosio calcio, Fabio Petrucci, lancia un appello per evitare che la stagione dei circa 100 ragazzi delle squadre della società sportiva resti al palo. Il motivo sono gli ingenti danni che sabato scorso, 29 agosto, la maxi piena del Lemme ha arrecato al campo sportivo “Ivano Traverso”. Quel giorno, proprio quando dovevano iniziare gli allenamenti della nuova stagione, l’onda del torrente ha invaso il prato abbattendo 150 metri di recinzione e allagato gli spogliatoi con più di mezzo metro d’acqua.

“Il prato – dice Petrucci – per fortuna si è salvato. Il fango è già stato rimosso dai genitori e da tutti noi: sabato pomeriggio e domenica eravamo già tutti presenti armanti di badili per ricominciare nonostante la devastazione”. Gli arredamenti dello spogliatoio, appena sanificato e imbiancato, sono da buttare via, la recinzione da rifare. Adesso serve l’aiuto di tutti per ricominciare. “Il sindaco, Valerio Cassano – dice Petrucci – è subito accorso al campo sportivo è ha garantito che si darà da fare il più possibile anche se non dipende dal Comune ma da quanti fondi darà la Regione e se verà dichiarato lo stato di calamità. Ringrazio anche il presidente della Federcalcio regionale, Cristian Mossino, per il suo interessamento alla nostra difficile situazione. La nostra attività va avanti dal circa dodici anni ed è nata con l’obiettivo di tenere i nostri figli su questo territorio. Per questo deve continuare”.