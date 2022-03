Nuovi alberi in arrivo a Carrosio, piantati dagli alunni delle scuole e dai volontari di Legambiente. Il circolo dell’associazione ambientalista, insieme al Comune, dà appuntamento per sabato 26 marzo alle 10,30 per partecipare a Life Terra, progetto di Legambiente nazionale che punta a piantare 500 milioni di alberi in Europa entro il 2025. L’obiettivo è ovviamente combattere il cambiamento climatico. Nel piccolo paese della Val Lemme sabato i nuovi alberi saranno piantati in particolare nel piazzale del cimitero e lungo la strada provinciale 160 verso Voltaggio, dove cresceranno dieci nuovi gelsi neri, “un albero, spiegano da Legambiente – che una volta era molto comune in tutta la valle e ormai è ben poco presente. È una pianta robusta, che non richiede troppa manutenzione ma che fa una bella ombra in estate e e che lascia passare il sole d’inverno, oltre a fare frutti buonissimi”. Le foglie del gelso era infatti utilizzate un tempo come cibo per il baco da seta. Lungo il viale del cimitero sarà invece piantato un tiglio che si aggiungerà a quelli già presenti, piantati per ricordare i caduti della guerra. Stasera, 24 marzo, il circolo organizza un nuovo incontro on line che fa are del ciclo “Conoscere il territorio”. Sulla piattaforma Meet Piero Mandarino parlerà del tema “I fiumi italiani e le calamità artificiali”. Per partecipare scrivere all’indirizzo [email protected]