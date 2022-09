Il festival Settimane musicali internazionali stasera, 10 settembre, alle 21, fa tappa nell’ex asilo Santa Croce di Carrosio, dove si esibirà il pianista Paolo Scafarella, 29 anni, con il concerto “I tre volti del Romanticismo”. Il giovane musicista suonerà musiche di Beethoven, Stenhammar, Rachmaninov e Chopin Scafarella è recentemente risultato vincitore al concorso internazionale S.I.P.C. di Stoccolma, uno dei più importanti concorsi pianistici del nord Europa. Si esibisce regolarmente come solista con importanti orchestre; nella sua ultima interpretazione del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, eseguito con l’Orchestra Sinfonica Santa Croce a Roma, ha ottenuto un grande successo e il concerto che ha avuto un positivo riscontro di critica. Scafarella ha in programma un tour concertistico extra-continentale in Cina e in America. È laureato nel conservatorio “Piccinni” di Bari. L’incasso della serata sarà devoluto alla Lilt di Novi Ligure per la lotta contro il cancro.