Il Comune di Carrosio mette a disposizione un locale già arredato e attrezzato per aprire un forno disponibile per tutta la comunità. Il bando scadrà il 18 dicembre: dà un punteggio maggiore per i fornai che privilegiano la filiera corta dei prodotti, acquistando quindi farine e prodotti sul territorio, e che commercializzeranno prodotti gluten-free. Per due anni l’affitto sarà di soli 150 euro al mese. Inoltre, una volta la settimana, il forno dovrà essere aperto ai cittadini per far cuocere pane e altri prodotti utilizzando le sue attrezzature. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rivitalizzare il commercio locale utilizzando il locale di proprietà del Comune situato in vico Romanini, all’angolo con via Odino. A Carrosio fino alla fine degli anni ‘60 c’erano due forni.