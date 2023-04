Il cantiere per l’allargamento del tratto della provinciale 160 a Carrosio nei pressi della rocca sul Lemme è ripartito ma nessuno spiega quando finirà. I lavori, richiesti dalla Provincia al Cociv come compensazione legata al Terzo valico, sono partiti circa 7 anni fa. Cambi di progetto, presenza di amianto, frane, aziende che lasciano il cantiere: è successo di tutto anche perché all’inizio sembrava che nessuno volesse tener conto della presenza della fibra killer sul versante della collina, tanto che Legambiente chiamò le telecamere della trasmissione tv “Le Iene” per evidenziare la situazione di potenziale pericolo. Nel frattempo, dal 2018, è attivo il senso unico alternato, che crea disagi notevoli al traffico. Lo scorso anno l’impresa incaricata dal Cociv è fallita e ha lasciato il cantiere. I lavori sono ripartiti da alcune settimane ma il Cociv preferisce non rispondere né sul nome della nuova ditta affidataria né sui tempi previsti per la chiusura del cantiere. Tutto ciò mentre l’arrivo della carovana del Gino d’Italia, con la tappa Camaiore-Tortona del 17 maggio, si avvicina.